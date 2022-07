Laura Freigang, parole libérée

L'Allemagne n'avait pas beaucoup de certitudes avant le début de la compétition, mais ses perspectives se sont éclaircies après une taule infligée au Danemark d'entrée (4-0). Contre l'Espagne où le foot féminin a connu un large essor ces dernières années, la Mannschaft<§i> aura de nouveau l'occasion de prouver à tout un pays que les efforts entrepris pour développer ce sport ont un sens. Un combat qu'entreprend tous les jours l'attaquante Laura Freigang, sur et hors du terrain. Focus sur la Megan Rapinoe teutonne.

Allemagne Espagne 12/07/2022 à 21h Euro 2022 Diffusion sur

"La DFB est une entité à but non lucratif qui ne devrait pas se préoccuper uniquement d'arguments économiques." Laura Freigang

Ce n'est un secret pour personne : la meilleure publicité pour le football féminin dans un pays où il n'est pas suffisamment développé, ou du moins pas comme il le faudrait, reste un succès majeur de l'équipe nationale. Du haut de ses huit couronnes européennes, l'Allemagne en sait quelque chose. En ouverture de son tournoi, laa d'ailleurs envoyé un message fort à sa fédération en cartonnant le Danemark 4-0 ce vendredi. Un récital offensif auquel la numéro 10 Laura Freigang n'a pas participé. Mais pas de quoi remettre en cause l'engagement de cette joker de luxe. À 24 ans, la buteuse de Francfort n'a certes pas encore fait son trou en sélection, mais elle connaît la recette pour promouvoir son sport outre-Rhin.Avec ses neufs buts en treize capes, Laura Freigang a de solides arguments pour prétendre à du temps de jeu durant cet Euro. Mais en plus des critères sportifs, la joueuse formée à Holstein Kiel fait déjà partie de celles dont l'aura dépasse les simples limites du rectangle vert. Porte-étendard de la cause féministe et du football féminin…