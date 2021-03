Larguer Nasser, la mauvaise idée de l'OM

Dimanche, Nasser Larguet s'assiéra pour la dernière fois sur le banc de l'Olympique de Marseille contre le Canet-en-Roussillon. Après cet intérim de 9 matchs, il va céder sa place à Jorge Sampaoli et retrouver son poste au centre de formation avant de probablement rejoindre celui de Caen en fin de saison. Dommage, car l'OM et Pablo Longoria auraient tout intérêt à le conserver.

Des relations froides avec Longoria

(...)Après la défaite à Lille mercredi (2-0), Nasser Larguet a tenu à démentir les informations qui l'envoient à Caen dès la saison prochaine, comme n'importe quel joueur courtisé tenterait de cacher un secret de polichinelle. Et comme un joueur courtisé, il n'a pas vraiment convaincu. Car depuis plusieurs semaines, ce formateur dans l'âme est, selon, tombé d'accord pour un retour à la tête du centre de formation caennais, qu'il a déjà dirigé entre 1998 et 2002, et en 2014. Un retour aux sources pour le Normand, mais une bien mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille.Si Nasser Larguet va laisser un bon souvenir à Marseille, ce n'est pas pour son bilan sportif, mais parce qu'il a ramené de la stabilité au club. Et pour cause, il n'a remporté que deux de ses huit matchs (à Auxerre en Coupe, et contre Nice), pour 4 nuls et 2 défaites contre Paris et Lille. Sur le terrain, au-delà de son sourire et de son bouc, Larguet n'a pas apporté grand-chose non plus, en dehors d'un léger regain de solidité défensive. Difficile pour autant de lui imputer l'indigence sportive de l'OM actuel, puisqu'il a été envoyé en première ligne après la désertion de Villas-Boas. Et surtout parce que Larguet n'était pas venu à Marseille pour entraîner, mais pour former. À ce sujet, son arrivée en juin 2019 avait d'ailleurs été saluée : l'OM s'offrait enfin les moyens de ses ambitions dans la formation. On peut même parler d'un des rares héritages positifs de la présidence Eyraud.Formateur depuis trente ans, Nasser Larguet incarnait cette ambition formatrice nouvelle, son expertise n'étant plus à démontrer : Olivier Quint, Jonathan Zebina, Bernard Mendy, Mathieu Bodmer, Ronald Zubar, Steve Mandanda, Lassana Diarra, Morgan Schneiderlin, Nayef Aguerd et Youssef En-Nesyri figurent ainsi à son Lire la suite de l'article sur SoFoot.com