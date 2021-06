Laporte du paradis

Imperméable lors de la manita infligée à la Slovaquie, l'Espagne a pu compter sur un élément clé dans sa charnière centrale : Aymeric Laporte. Buteur juste avant la pause pour mettre son équipe à l'abri, celui qui a été naturalisé juste avant la compétition vient de prouver que l'absence de Sergio Ramos n'est pas si grave.

Joue-la comme Ramos

" Dans le stade de la Cartuja de Séville, l'expression espagnole si chère à l'Andalousie et la tauromachie fait son apparition alors que le dernier quart d'heure pointe à peine le bout de son nez. Pourquoi ? Parce que l'Espagne mène déjà 5-0 contre une Slovaquie complètement dépassée par les évènements. Après deux matchs nuls frustrants, la sélection ibérique envoie la sauce pour terminer sa phase de poule en boulet de canon. Si ce succès contre un adversaire à la portée deavait beau être attendu, les hommes de Luis Enrique devaient engranger de la confiance en vue du tableau final. Et dans une rencontre où l'Espagne n'a pas voulu trahir ses principes de possession outrancière, la fin de la sieste est arrivée juste avant la pause. Grâce à qui ? À Aymeric Laporte, assez puissant pour s'imposer dans les airs et rabattre le centre de Gerard Moreno dans les filets slovaques. Voilà le Basque définitivement lancé dans son aventure en rouge.Pourtant, ce pari de Luis Enrique de faire confiance à l'espagnol d'adoption ne semblait pas gagné d'avance. Naturalisé juste avant l'annonce de la liste des 24, Laporte était la grande surprise parmi les convoqués et devait dans le même temps porter un lourd héritage sur ses vaillantes épaules: celui de Sergio Ramos, 180 capes internationales et 23 buts au compteur. Clairement, succéder au recordman de sélections espagnoles n'a rien d'un cadeau. Bien dans le rythme face au Portugal et solide sur ses appuis pour contenir la fougue d'Alexander Isak contre la Suède, Laporte s'est ensuite pris une première salve de critique après le résultat nul contre la Pologne. Dominé dans les airs par Robert Lewandowski sur l'égalisation, le numéro 24 n'avait pas pu empêcher son équipe de concéder un premier Lire la suite de l'article sur SoFoot.com