Lamkel Zé, Anvers et contre tous

Alors qu'il était devenu persona non grata à l'Antwerp, Didier Lamkel Zé a saisi sa dernière chance ce mercredi soir, en inscrivant le seul but du match contre le Cercle Bruges (1-0). Un énième coup d'éclat dans la carrière du Camerounais de 24 ans, aussi ingérable qu'insouciant.

@lbertozzi lembra Didier Lamkel Zé do antwerp, hoje Ele marcou e comemorou assim kkk pic.twitter.com/olnKHvtEzA -- Wamberto (@Wamberto18) January 20, 2021

Tacos à gogo et premières bastons

"Le mercredi après-midi, il allait sur Lille et la première chose qu'il faisait, c'était d'aller au Tacos. Il en prenait quelques-uns et il les réchauffait. S'il voulait en manger le matin, il le faisait."Corentin Halucha, coéquipier au LOSC.

". C'est avec cette banderole que le Bosuil, le stade de l'Antwerp, s'est réveillé ce jeudi à 8h du matin. Une poésie parmi de nombreuses autres ces dernières semaines adressée par des supporters sur les nerfs. Leur cible ? Didier Lamkel Zé, dont les provocations n'amusent plus personne. L'attaquant, qui avait été mis au placard par Ivan Leko, a récemment été réintégré par Franky Vercauteren après des excuses publiques que ses coéquipiers n'ont pas daigné accepter. Titulaire surprise lors de la réception du Cercle Bruges mercredi, le joueur formé au LOSC a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre (1-0), et célébré son pion avec zénitude. Pourtant, la relation entre le joueur d'Anvers, sa direction et ses supporters est encore loin d'être apaisée.Avant de devenir l'homme le plus détesté d'Anvers, Didier Lamkel Zé est passé par l'école de football des Brasseries du Cameroun, comme Samuel Eto'o, Rigobert Song ou Gérémi Njitap. À 18 ans, et après six ans à Douala, le natif de Bertoua tente un essai au LOSC avant de signer un contrat stagiaire-pro en janvier 2015. Loin d'être le trublion de l'internat du domaine de Luchin, le jeune attaquant est plutôt du genre discret, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com