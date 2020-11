Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Laegreid surprend les favoris, Fillon-Maillet quatrième Reuters • 28/11/2020 à 13:29







Laegreid surprend les favoris, Fillon-Maillet quatrième par Léo De Garrigues (iDalgo) A l'occasion de la première course de la saison de biathlon, la sensation Sturla Holm Laegreid a remporté l'individuel de Kontiolahti. Auteur d'un 20/20 au tir, le Norvégien glane le premier succès de sa carrière en Coupe du Monde. Le tenant du titre du gros globe de cristal Johannes Boe prend la deuxième place, à 23,2s avec une erreur sur le premier tir. L'Allemand Erik Lesser, auteur d'un bon dernier tour sur les skis, complète le podium. Côté Français, avec un 19/20 au tir, Quentin Fillon-Maillet prend la 4e place tandis que Émilien Jacquelin est (18/20) et Antonin Guigonnat (19/20) se classent respectivement au 8e et 9e rang.