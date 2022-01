Lacazette, le retour du canonnier

Très peu utilisé par Mikel Arteta en début de saison, Alexandre Lacazette est de retour en grâce depuis début décembre. Nommé capitaine de ces Baby Gunners en pleine poussée de croissance, l'ancien Lyonnais rayonne à nouveau, au point d'être l'un des principaux artisans du retour au premier plan d'Arsenal. Suffisant pour le voir rester au-delà de son contrat actuel, qui s'achève au mois de juin?

Ce samedi au moment de voir les deux équipes pénétrer sur la pelouse de l'Emirates Stadium pour le choc entre Arsenal et Manchester City, l'homme qui emmènera lesaura un visage bien connu de ce côté de la Manche. Promu capitaine depuis la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette a en effet vécu une fin d'année rêvée, alors que la fin de son aventure londonienne s'annonçait toujours plus morose. Et pourtant, le voilà propulsé comme le nouveau chef de file de l'escouade de Mikel Arteta, avec l'aval d'un ancien porteur du brassard., a en effet affirmé Granit Xhaka à The Athletic ces derniers jours .Au moment où beaucoup tirent la langue pour venir à bout d'une année éprouvante, Lacazette a lui terminé en trombe, au profit d'un mois de décembre impressionnant: de retour dans le XI contre Everton le 6, buteur contre Southampton le 11 et nommé capitaine contre West Ham le 15, pour une victoire qui permettait aux