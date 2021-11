La voie royale du FC Versailles

Seule équipe encore invaincue sur les cinq premières divisions françaises, le FC Versailles 78 vit un début de saison de rêve sur le plan sportif en tête du groupe A de National 2. En coulisses pourtant, les dernières semaines ont été mouvementées : le président historique, Daniel Voisin, a claqué la porte après 25 ans au club tandis que Jean-Luc Arribart est arrivé en tant que directeur général de la récente SAS créée par les nouveaux actionnaires. Le début d'une nouvelle ère ?

Le premier match à Romorantin, j'étais super stressé car je ne voulais pas être le chat noir !Jean-Luc Arribart, nouveau DG

La foire du trône

À l'instar des géants que sont le SSC Naples, l'AC Milan, Porto ou le Sporting Portugal, le FC Versailles 78 n'a lui non plus toujours pas connu la défaite en championnat depuis le début de la saison. Une invincibilité qui fait figure d'exception en France sur les cinq premières divisions et qui se vérifie également en Coupe de France. Du côté de Lumbres (R1), à quelques encablures de Saint-Omer dans les Hauts-de-France, le club yvelinois de National 2 a ramé avant de finalement faire respecter la hiérarchie (2-3) pour accéder au huitième tour le week-end dernier., soufflait après la rencontre le coach versaillais, Youssef Chibhi. Depuis le début de saison, c'est souvent le cas d'ailleurs : le FC Versailles souffre, mais à la fin, c'est lui qui repart souvent avec les trois points ou la qualif en poche. Après onze journées, l'équipe favorite de Louis XIV trône logiquement en tête de sa division à égalité avec la réserve du FC Lorient qui ne peut pas monter. De quoi nourrir des rêves de National 1, un niveau que le club n'a plus atteint depuis la fin des années 1980, tout en risquant d'être dévoré par la folie des grandeurs. Un cas de figure qui n'avait pas vraiment réussi à Louis de Funès dans l'œuvre de Gérard Oury il y a cinquante ans tout pile.Si le FC Versailles semble naviguer à l'abri du courant depuis la fin de l'été, la barque de la couronne a pourtant vécu quelques jours agités depuis l'après-Toussaint. Le 7 novembre, Daniel Voisin, le président historique et repreneur d'un club à l'agonie en huitième division en 2004, quitte le club pour desavec Youssef Chibhi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com