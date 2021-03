" La vie de Marinette Pichon, c'est du petit lait pour une réalisatrice"

Qui d'autre que Marinette Pichon pour le premier biopic d'une sportive en France ? La réponse semblait logique, tant celle qui est longtemps restée la meilleure buteuse des Bleues a été une pionnière tout au long de sa vie. Pour son deuxième long-métrage, Virginie Verrier a donc décidé d'adapter le parcours tumultueux de cette icône du football sur le grand écran. Et la réalisatrice n'a pas eu à se creuser les méninges pour le scénario : enfance ravagée par un père alcoolique et violent, passion dévorante pour le football, rêve américain, homosexualité et parentalité, il n'y a eu qu'à piocher dans le réel pour trouver l'inspiration. En attendant la sortie en salles prévue pour 2022, entretien croisé.

"Jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un trouve ma vie intéressante et décide d'en faire un film."Marinette Pichon

Il y a deux ans, j'ai décidé pour mon second film que je voulais faire un biopic sur une sportive. J'ai fait dix ans d'athlétisme, et le sport a été très important dans ma construction personnelle au cours de mon adolescence. Donc j'étais en train de lire des biographies de sportives, et à ce moment-là, un ami me conseille celle de Marinette. J'accroche immédiatement. Je la lis en une heure, d'une traite, et je sens déjà qu'il y a des thématiques qui me parlent. La semaine d'après on se rencontrait.Ça a été une grande surprise. Et puis rapidement, on s'est mises à discuter. Je cherchais à cerner les valeurs de Virginie afin de savoir si on pourrait s'entendre. C'est essentiel quand tu te confies si profondément à quelqu'un, car il n'y a pas de zone d'ombre dans ce type de projet. Elle m'a convaincue, et j'ai su dès le début que c'était la personne avec laquelle je voulais m'embarquer. Mais c'est un peu comme pour le livre : jamais je n'aurais imaginé que quelqu'un trouve ma vie intéressante et décide d'en faire un film.Tu as été uneet tu l'es toujours. Tu fais partie de ces femmes qui prennent la parole pour en inspirer d'autres. Tu es complètement dans l'air du temps.Pourtant avec mon âge, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com