La vie à l'ombre des géants belges

À Malines, Saint-Trond et Seraing, on sait d'avance que le titre de champion ne sera pas pour soi. Mais il n'y a pas que les grosses cylindrées dans la vie. Entre frites, bières, désertion de certains stades et culture locale exacerbée, virée, le temps d'un week-end, sur des terrains belges où l'on ne porte pas un maillot du Standard ou d'Anderlecht.

La fameuse rue de la Boverie

Steve est un homme pressé. Sur sa bicyclette, suivi de près par sa compagne, le Malinois s'engouffre dans une ruelle perpendiculaire à la Liersesteenweg, aux caractéristiques d'un coupe-gorge sans en être un. Rapidement, le quinquagénaire, écharpe sang et or nouée autour du cou, prend le virage à gauche devant la friterie, récupère son accès parking et attache solidement son vélo au milieu de la centaine d'autres. En arrière-plan, le stade Argos Acheter de Kazerne est déjà bien garni, l'Union Saint-Gilloise est au programme.Même pas le temps d'évoquer le choix de la bicyclette pour se rendre au stade ?Certains ont des dizaines d'étiquettes du parking accrochées à leur guidon, signe d'une fidélité XXL., glisse un ancien, pendant qu'une trentaine d'ultras du groupe 25/7 déboulent dans le goulot débouchant sur l'une des quatre entrées du stade., s'enorgueillit Kévin, à l'accent français peaufiné.Même pays, autre province. À 200 bornes de là, en Wallonie, Seraing, dans la banlieue liégeoise. Les cheminées de la sidérurgie jalonnent la vallée récemment frappée par des inondations meurtrières (36 morts) et Jean-Marc doit se coltiner un camping-car bien trop grand pour sa place de parking., gueule le stewart aux allures de biker. Le môme de Seraing, depuis ses neuf ans au stade du Payray, en a vu défiler. Derrière ses lunettes de soleil, le gaillard défie le cagnard et se branche sur radio nostalgie.