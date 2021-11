La véritable histoire du ballon en mousse

Star des écoles à partir de la fin des années 1990, réputé pour sa soi-disant incapacité à blesser les enfants et casser des objets ainsi que sa physique assez proche d'un réel ballon de football, mais également plus grand cauchemar des parents les jours de pluie, le ballon en mousse est devenu un accessoire incontournable pour les graines de champions désireux de taper un foot entre copains sans se faire mal. Mais d'où vient-il ? Qui est à l'origine de ce concept ? Enquête.

Twister et plot twist

La simple évocation des années 1990 renvoie aux bons souvenirs de la Game Boy, des Pogs ou encore des Tamagotchis. Mais s'il y a bien un autre objet qui a marqué l'ensemble des enfants passés par l'école primaire depuis cette époque, c'est bien lui. Depuis environ trente ans, il arpente les cours de récréation, filant d'un pied d'élève à un autre, effectuant un petit tour dans la flaque d'eau que tous les gamins s'étaient promis d'éviter pour ne pas qu'il se gorge d'eau et vienne tremper les vêtements par la suite, avant de finir généralement son périple sur le toit de l'école, rejoignant ainsi ses quatre ou cinq copains déjà sur place depuis trop longtemps. Lui, c'est le ballon en mousse, cette sphère de polyuréthane qui a transformé les parties de foot des plus jeunes, lassés d'un ballon en plastique dont la trajectoire n'avait ni queue ni tête et frustrés de ne pas avoir un substitut crédible au ballon en cuir, banni des cours de récrés. Sa force ? Se rapprocher de la physique d'un ballon en cuir sans pleurer toutes les larmes de son corps si on le reçoit dans les parties intimes, même si, avouons-le, le prendre en pleine tronche n'est pas la meilleure sensation au monde non plus. Mais qui donc a eu cette idée de génie ? Pour avoir des éléments de réponse, il faut se diriger vers un pays de football. Ou plutôt de soccer, car c'est aux nord des États-Unis, dans le froid de Minneapolis, capitale de l'État du Minnesota, que tout a débuté en 1969.Pour avoir la version complète de l'histoire, rembobinons de quelques années supplémentaires. Nous sommes au début des années 1960 et Reyn Guyer, originaire de Saint-Paul dans la banlieue de Minneapolis, vient de terminer ses études à l'université de Dartmouth. Diplôme en poche, Reyn réfléchit à devenir écrivain, mais cède à l'appel de son père qui lui propose de venir travailler dans son entreprise Design Company où il crée des affiches et des vitrines pour des grandes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com