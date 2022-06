La véritable histoire de la publicité Leader Price avec Zinédine Zidane

Un portrait de Zidane. Un slogan : "J'adore vous faire gagner." Et c'est tout. Voici l'histoire en 4 par 3 de la célèbre publicité de Leader Price. À jamais la première dans la longue liste du sportif français le plus sponsorisé de l'histoire.

"Pas le plus beau portrait de l'année"

Comme souvent dans la vie, tout commence par un coup de fil. 14 octobre 1998, Willy Huret est directeur de la création au sein d'une agence française du géant américain de la publicité Leo Burnett. Ce jour-là, un copain lui propose d'aller voir le match des Bleus face à l'Andorre au Stade de France. En tribune présidentielle. D'abord hésitant, le publicitaire accepte lorsque son pote lui annonce qu'ils pourront ensuite dîner avec les joueurs. Bien lui en prend. Lors du fameux repas, le hasard le fait s'asseoir juste à côté de Zidane."Zinédine, McDo va faire une campagne avec le crâne de Barthez. On ne vous a rien proposé ?"Willy lui promet de chercher activement. Les deux hommes se tapent dans la main. Le footballeur probablement sans y croire, le publicitaire avec la certitude qu'il tient le bon filon., explique-t-il aujourd'hui.Dès le lendemain, Willy Huret a une première idée : associer ZZ à un autre champion du monde. La 206 de Peugeot, n°1 incontestée en rallye. Peu convaincu, le constructeur automobile laisse poireauter le publicitaire.Un flash en forme de carré bicolore rouge et bleu. Un ami lui a récemment parlé de Leader Price. Alors il se précipite dans les bureaux de Jean-Marc Soula, responsable de la publicité de l'enseigne. Qui saisit l'opportunité au bond. Willy Huret sait d'emblée où il veut aller :De ce postulat, l'équipe créa arrive à un slogan simple, mais efficace :. Comprendre : sur le terrain comme dans les rayons. Ne reste plus qu'à s'attacher les services de ZZ, pas difficile à convaincre. Peut-être parce qu'il trouve aussi dans cette campagne un certain intérêt.