Installation d'une antenne radio au sommet de la Tour Eiffel, le 15 mars 2022 à Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un peu plus près des étoiles : la Tour Eiffel culmine désormais à 330 mètres après la pose mardi à son sommet d'une antenne radio hélitreuillée de six mètres de hauteur.

Quelques badauds et touristes ont bravé la météo pluvieuse ayant reporté l'opération d'environ 3 heures pour voir le célèbre monument parisien, l'un des plus visités au monde, agrémenté d'une nouvelle antenne qui permettra à l'ensemble de l'Ile-de-France d'être couverte par la radio numérique terrestre (DAB+).

L'opération, qui a nécessité l'accord de la mairie de Paris, du ministère de la Culture et de la préfecture de police, a duré une quinzaine de minutes, le temps pour l'hélicoptère de déposer l'antenne au sommet où un technicien l'attendait pour la fixer.

C'est la première fois qu'un nouvel équipement est installé par hélicoptère sur la Tour Eiffel, selon la Sete (Société d'exploitation de la Tour Eiffel).

Préparée "pendant plus d'un an", l'opération a coûté environ un million d'euros et l'antenne, conçue par les ingénieurs de TDF, pèse 350 kg, selon le secrétaire général de l'opérateur de diffusion, Arnaud Lucaussy.

Une antenne radio de six mètres de hauteur est hélitreuillée au sommet de la Tour Eiffel, le 15 mars 2022 à Paris ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

"C'est une grande fierté, un moment historique, peu fréquent dans l'histoire de la Tour Eiffel. Elle renoue ainsi avec son histoire, celle d'un lieu d'expérimentation technologique et scientifique", a déclaré à la presse Jean-François Martins, le président de la Sete.

Selon lui, la "Dame de fer", conçue par l'architecte Gustave Eiffel en vue de l'exposition universelle de 1889, devait être démantelée vingt ans plus tard mais a été "sauvée" par sa fonction d'émetteur radio, d'abord à but militaire.

La précédente antenne avait été posée sur son sommet en 2000, pour permettre la diffusion de la TNT (télévision numérique terrestre).