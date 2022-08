La Torcida Split et le sac de Guimarães

Mardi soir, il est environ 22h30 lorsque des membres du groupe ultra croate de la Torcida déclenchent un fort mouvement de panique dans le centre historique de Guimarães. À la veille du match de qualification pour la Ligue Europa Conférence entre le Vitória SC et Hajduk Split, la colère monte dans le nord du Portugal. Elle vise autorités locales, ultras croates mais mêle aussi certains groupes de supporters portugais.

En plein mois d'août, les locaux et touristes profitent souvent en famille de leurs soirées sur les terrasses du centre historique de Guimarães, à côté du musée Alberto Sampaio. Mais ce mardi soir, la détente a laissé place à la panique puis à la colère pour les Vimaranenses. Au beau milieu de cette soirée qui se devait d'être plutôt tranquille, un groupe d'au moins une centaine de supporters du Hajduk Split appartenant à la Torcida fait irruption sur l'esplanade . Jets de pétards, jets de fumigènes et mise à sac des terrasses des restaurants et bars alentours créent un vaste mouvement de panique dont témoignent les caméras de surveillance de la place., atteste Julien Fernandes, jeune franco-portugais présent au moment des faits. Familles et poussettes laissent ainsi place à des jets de chaises et des gestes hostiles d'hommes pour certains cagoulés. Au milieu de ce vacarme, des commerçants dépassés par la situation tentent en vain de calmer les esprits. Pour beaucoup, il est difficile de comprendre comment un troisième tour préliminaire de qualification en Ligue Europa Conférence, avant même de se jouer, a pu déboucher sur une telle démonstration de violence.

Imagens de uma câmara de vídeo vigilância que registou a chegada dos Adeptos do Hajduk Split ao centro histórico . https://t.co/YIzbKAVWjT pic.twitter.com/YNiAESswf4

Le ping-pong de la culpabilité

— Flávio (@OLopes6) August 9, 2022La peur a rapidement laissé place à la colère des habitants et commerçants du centre-ville, ne comprenant pas comment de tels évènements ont pu se produire. Après avoir saccagé la ville, le groupe de supporters s'est progressivement dispersé. Une partie d'entre eux ont pris l'autocar direction Porto. Ce n'est que sur l'autoroute entre Guimarães et Porto que les autorités du district de Braga ont appréhendé 154 personnes qui auraient… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com