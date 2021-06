La Tchéquie assomme les Pays-Bas et se qualifie pour les quarts

Personne n'a volé l'Oranje, ce dimanche à Budapest en 8e de finale de l'Euro. C'est à la régulière que la Tchéquie s'est imposée face aux Pays-Bas (2-0), certes bien aidée par une expulsion de Matthijs de Ligt alors que le score était vierge. Auteur de son quatrième but du tournoi, Patrik Schick ira défier le Danemark, avec ses copains, en quart de finale.

Pays-Bas 0 - 2 République tchèque

Tchèques tchèques tchèques, tchèques tchèques tchèques

Frank de Boer rêvait d'une finale et d'un défilé sur les canaux d'Amsterdam. Mais rien de tout cela n'aura lieu puisque son fameux 3-5-2 a pris l'eau ce dimanche, en huitième de finale de l'Euro 2020, face au 4-2-3-1 de la République tchèque, qui a tout fait correctement pour obtenir son ticket pour les quarts de finale. Après avoir pris du terrain en première période, laa profité de sa supériorité numérique offerte du fait d'une main volontaire de De Ligt (55), en ouvrant le score par Holeš (68) puis en enfonçant le clou par l'incontournable Schick (80), déjà auteur de son quatrième but en quatre matchs dans la compétition. La Tchéquie retrouvera le Danemark au prochain tour.Dans ce duel à l'avantage orangé sur le papier, les favoris assument leurs responsabilités et font le jeu les premiers. Alors que Dumfries est parfaitement lancé depuis son camp et se défait de Vaclík, en prolongeant l'offrande de la tête, le latéral droit néerlandais se retrouve en bonne position pour conclure mais c'était sans compter sur le retour de Kade?ábek (13). Malgré leur sens du sacrifice, les hommes de Jaroslav Šilhavý souffrent et sont trop souvent pris dans le dos de leur défense. En cause, des appels adverses à répétition, notamment de Wijnaldum et qui sont souvent bien lus par Depay. Pour autant, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com