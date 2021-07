La Superligue respire encore...

Alors qu'on la croyait morte et enterrée, après le pataquès d'avril, voilà que le tribunal de commerce de Madrid a rejeté de l'huile sur le feu et relancé le débat sur la Superligue. Selon un juge de la cour, l'UEFA ne peut pas sanctionner les clubs dissidents et ne respecterait pas la loi de libre concurrence de l'Union européenne. Et c'est reparti pour un tour. Combat de juristes !

Le droit à la concurrence vs la spécificité du sport

En avril dernier, lorsque le projet avait été officiellement lancé, on avait vu, en moins de 48 heures, les fans de football se lever contre la Superligue, crier leur rage et leur haine contre une compétition fermée, basée uniquement sur le business et la lucrativité, remettant en cause 60 ans d'histoire européenne du football.Des politiques aux clubs de supporters, jusqu'au pouvoir économique, tout le monde, ou presque, s'était opposé à la Superligue et avait demandé qu'elle soit abandonnée sur le champ. La majorité des clubs participants, les Anglais, les Italiens et l'Atlético de Madrid, en Espagne, avaient alors jeté l'éponge et négocié une sortie de crise avec l'UEFA. Ils acceptèrent tous une ponction de leur rémunération en Coupe d'Europe, à hauteur de 5%, et une promesse de ne pas repartir pour un tel projet, au risque de se voir sanctionnés d'une amende de 100 millions d'euros et d'une exclusion définitive des compétitions continentales.Côté Barça, Juve et Real Madrid, les principaux frondeurs, ils continuèrent à afficher leur volonté de poursuivre l'aventure Superligue, allant jusqu'à menacer d'intenter toutes les procédures possibles et de défendre leur cause. L'UEFA commença alors une procédure disciplinaire contre les impétrants jusqu'à l'abandonner, estimant qu'elle n'avait pas le pouvoir nécessaire et suffisant si une cour de justice déjugeait sa décision. Le ver était, d'une certaine manière, rentré dans le fruit.Car la justice européenne, sur ce point, est très bancale. Tout d'abord, concernant les clubs anglais, beaucoup considèrent qu'après le Brexit, les Manchester, Liverpool ou Arsenal n'auraient pas à accepter les décisions d'un tribunal du continent, ne dépendant plus de la législation communautaire. Or, ils font partie de l'UEFA, de la fédération européenne de football, et, à ce titre, doivent se plier aux règles de l'instance. Et celle-ci, bien que localisée en Suisse et dépendante du droit helvétique, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com