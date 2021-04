La Superligue européenne fait de la résistance

Alors que tout avait été prévu lors du comité exécutif de l'UEFA pour officialiser la nouvelle mouture de la Ligue des champions, la réunion a été annulée par les gros clubs qui exigent encore et toujours plus. Un retournement de situation qui signe le retour du spectre de la Superligue européenne.

Nouvelle Ligue des champions vs Superligue

Ce devait être la date fatidique. Le mardi 30 mars, tout le monde annonçait l'intronisation de la nouvelle Ligue des champions, officialisée par l'UEFA et acceptée par l'European Leagues (le syndicat des championnats européens). Cette C1devait être lancée lors de la saison 2024-2025, et regrouper 36 clubs. Avec un format inédit d'une phase de poules unique lors de la première partie de saison, avec dix matchs par participant (cinq à domicile, autant à l'extérieur) suivis de play-offs d'accession en janvier et d'unà partir du mois de mars.Ce format devait révolutionner la C1, booster sa visibilité, accroître sa popularité, augmenter sa rentabilité et soutenir les portefeuilles des clubs déjà bien atteints par la crise économique. Cela faisait plusieurs mois que l'UEFA avançait ses pions, inquiétée par l'avancée du projet de Superligue défendu par les présidents du Real Madrid, de Manchester United, de la Juventus et du FC Barcelone. Elle avait accéléré l'idée d'une réforme, et modelé ce "système suisse". L'instance avait même réussi à obtenir l'aval des championnats, à travers l'European Leagues et son directeur général Lars-Christer Olsson. Ce dernier, lors de leur assemblée générale du vendredi 26 mars, s'était déclaréEn France, on applaudissait et on attendait avec impatience cette nouvelle mouture qui allait offrir quatre places de C1 aux clubs de Ligue 1. Depuis maintenant trois ans, la FFF - par la voix de son président, Noël Le Graët - continuait son fort lobbying auprès des instances afin de récupérer cette place supplémentaire, quitte à en oublier le mérite sportif. Le plan allait donc fonctionner et la Superligue, comme depuis vingt ans, resterait lettre morte, un doux serpent de mer agitateur de changements et de débats. La perspective d'un championnat privé, indépendant, fermé et d'inspiration américaine allait être évitée. Sauf que...