La Superligue est mort, quels sont les vainqueurs de cet échec ?

Le projet de Superligue a vécu, du moins pour le moment, mais va laisser des séquelles et a révélé des lignes de fracture que l'on pensait pour certaines obsolètes. Il n'en reste pas moins légitime et nécessaire de se poser la question des vainqueurs : qui a gagné, et quoi ?



Le retour du politique ?

D'un coup, le retrait des clubs anglais a sonné le glas du projet de Superligue. De par leur comportement, ces entités ont répondu à l'appel du pied de l'UEFA qui avait annoncé qu'elle était prête à pardonner aux félons par la bouche d'un ?eferin magnanime. Pour elles, cette indulgence se révèle déjà une victoire en soi. À lire les communiqués précédents et leur ton tragique, des sanctions de principe auraient pourtant dû s'imposer (et pourraient voir le jour). Finalement, les scissionnistes ont obtenu que la maison-mère du foot européen entende leur revendication. Avec toujours ce fameux chantage au schisme, cette fois brandi un peu trop tôt et sans véritable plan de bataille ou de réflexion stratégique (y compris en matière de communication). Ce qu'avouait d'ailleurs, à demi-mot, le texte annonçant la suspension de la compétition mort-née :L'UEFA, qui a d'ailleurs déjà conçue une nouvelle formule de sa C1 pour tenir compte des demandes des gros clubs (pour la énième fois depuis vingt ans), serait ainsi en contact avec un fonds d'investissement basé à Londres afin d'accroître les revenus de sa compétition phare jusqu'à sept milliards d'euros. Bref : les méchants de l'histoire s'en sortent pour l'instant bien, avec une revalorisation des sommes distribuées. Sans parler d'autres largesses prévues pour les vilains garnements. Enfin, même si le projet a avorté, les clubs en question avaient obtenu en Espagne une première et petite victoire juridique. Inutile, certes, mais cependant encourageante pour mieux préparer l'avenir.Cependant, un autre fait s'avère indéniable : l'épisode a souligné, même en adoptant l'esprit le plus critique et cynique, une incroyable résistance à cette fameuse Superligue. Aussi bien parmi les diverses instances du football que dans l'opinion, ou encore auprès des gouvernements et des politiques. Bien courageux serait celui qui tenterait