La Superligue devrait être officialisée ce soir par douze clubs

Un projet sans les clubs français et allemands.

Coup de tonnerre.La réforme de la Ligue des champions prévue par l'UEFA pourrait ne jamais voir le jour. Douze écuries auraient pris la décision de la refuser pour créer leur propre compétition, une ligue européenne fermée. On en parle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, mais l'officialisation pourrait avoir lieu ce soir.Les douze clubs sont Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea, Liverpool, l'AC Milan, l'Inter, la Juventus, le Real Madrid, Barcelone et l'Atlético de Madrid. Les formations françaises et allemandes resteraient pour l'instant fidèles à l'UEFA, à l'image du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain. L'instance dirigeante du Vieux Continent a ouvert une cellule de crise et il se murmure que les frondeurs feraient face à une suspension de Coupe d'Europe.Nous vivons un jour historique pour le football.