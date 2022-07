La Superligue a passé son grand oral

Lundi et mardi, les représentants de la Superligue européenne sont venus défendre leur projet devant les juges de la Cour de Justice de l'Union Européenne. L'instance devra ensuite donner un avis sur la légalité d'une telle compétition. Quitte à remettre en cause 65 ans de football européen.

Combat de juristes à coups d'articles de traités européens

Depuis avril 2021 et l'annonce de la Superligue européenne, tout s'est un peu déroulé en coulisses. Alors que l'idée n'avait perduré que 48 heures, ses représentants et défenseurs ont joué des coudes pour tenter de faire passer la pilule et s'éviter les sanctions de l'UEFA. De fait, l'institution européenne de football a tout mis en œuvre pour bloquer ce projet et l'annihiler. Depuis plus d'un an maintenant, quasiment toutes les réformes et les communications sont tournées contre la Superligue, jugée inique, inégalitaire, anti-sportive et surtout illégale. C'est sur ce point précis que l'European Super League (ESL), la société chargée de l'organisation de l'évènement, a soulevé la question, considérant que les traités européens donneraient raison à une liberté d'entreprendre et d'organisation, contre le monopole détenu depuis 1955 par l'UEFA.C'est par l'intermédiaire du tribunal de commerce de Madrid que les choses ont commencé. Les juges de cette Cour ont déposé une question auprès de la CJUE : l'UEFA bafoue-t-elle les traités et les normes juridiques européennes en s'arrogeant un monopole d'organisation dans les compétitions continentales de football ? Et c'est ces lundi 11 et mardi 12 juillet que les plaidoiries ont commencé, et les juges de la Cour de Justice de l'Union Européenne donneront leur réponse au plus tard le 15 décembre prochain. Officiellement dite non-contraignante, elle pourrait néanmoins, si elle venait à donner raison à l'ESL, marquer à tout jamais l'écosystème du football international.Durant les auditions et les plaidoiries, Fernando Irurzun, avocat du cabinet Clifford Chance qui représente l'ESL, a mis en avant l'article 101 du traité de fonctionnement de l'Union Européenne, votée en 2009, qui affirme le strict respect de la concurrence et interdit toute forme de monopole non-naturel. À ce titre, il apparaîtrait donc, juridiquement parlant, que l'UEFA n'aurait pas le droit d'organiser seule une compétition sportive voire de sanctionner toute équipe ou tout joueur qui participerait à une compétition dissidente.