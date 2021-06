La Suisse piétine la Turquie et continue d'espérer

La Turquie de Burak Yilmaz a enchaîné une troisième défaite en trois rencontres après avoir été punie par la Suisse à Bakou (3-1) et rentre déjà à la maison. Portée par un excellent Xherdan Shaqiri, auteur d'un doublé, la Nati termine troisième du groupe et va devoir attendre les résultats des autres poules avant de connaître la suite des évènements.

Suisse 3-1 Turquie

Seferovic, Monsieur clim

Il y avait eu l'Ukraine en 2016, il y a désormais la Turquie pour l'édition 2020. Balayés par la Suisse (3-1) au stade olympique de Bakou lors du dernier match du groupe A, les Turcs rentrent déjà à la maison avec un zéro pointé au compteur (zéro point, un but marqué, huit encaissés). Un scénario inattendu, tant la Turquie avait impressionné lors des qualifications, en battant l'équipe de France à domicile et en faisant match nul à Saint-Denis.Les Turcs attaquent pourtant cette rencontre tambour battant. Les hommes de ?enol Güne? asphyxient les Suisses lors des cinq premières minutes et se procurent les premières banderilles par Burak Yilmaz et Kaan Ayhan. Malgré cette entame prometteuse, les Turcs vont être refroidis dès la première action suisse, Haris Seferovic envoyant une mine du gauche dans le petit filet d'U?urcan Çak?r. Le début d'un long cauchemar pour la bande de Zeki Çelik. Sans être brillante, la Nati parvient à faire plier la Turquie une seconde fois par Xherdan Shaqiri, qui envoie une praline du droit dans la lunette d'un U?urcan Çak?r impuissantLe joueur de Liverpool passe à quelques centimètres d'un doublé deux minutes plus tard, mais il perd son face-à-face avec le portier turc après avoir désossé la défense. Même si le tableau d'affichage est clairement en sa défaveur, la Turquie n'abdique pas et se procure plusieurs occasions intéressantes,