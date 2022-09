La Serbie et l'Écosse en Ligue A, la Suisse se maintient

Pour voir les principaux enjeux de cette soirée de clôture de Ligue des Nations, il fallait se rendre en Ecosse et en Norvège. Deux duels pour la montée en Ligue A entre Norvégiens et Serbes d'une part et entre Écossais et Ukrainiens d'autres part. Dans la première rencontre, les Serbes profitaient de leur duo d'attaquants Vlahovic et Mitrovic pour s'imposer chez les coéquipiers d'Erling Haaland (2-0) et monter à l'échelon supérieur. Dans la deuxième, les Écossais se sont contentés du score nul et vierge face aux joueurs d'Oleksandar Petrakov (0-0) pour filer en Ligue A. De son côté, la Suisse s'est maintenue dans l'élite en s'imposant contre la République Tchèque grâce à des réalisations de Freuler et Embolo. Autre enjeu et pas des moindres : la Suède et la Slovénie, elles, luttaient pour se maintenir en Ligue B. À ce petit jeu, ce sont les Suédois qui n'arrivaient pas à éviter la relégation dans l'échelon inférieur après un match nul (1-1) et un superbe but de Benjamin Sesko pour les Slovènes.

