La Serbie arrache le nul face au Portugal

Et une grosse polémique à venir au Portugal.

Serbie 2-2 Portugal

Revivez Serbie - Portugal (2 - 2)

1000e match sur un banc pour Fernando Santos

Milenkovi? (90+2)La remontadi?.Menée 2-0 à la pause contre le Portugal, la Serbie a finalement arraché le match nul au Stadion Rajko Miti? de Belgrade en qualifications au Mondial 2022 (2-2).Pourtant, tout avait parfaitement commencé pour le Portugal, à l'image d'un Bernardo Silva étincelant sur chaque prise de balle. Comme sur ce caviar déposé sur la tête de Diogo Jota qui prouvait que Fernando Santos a eu raison de le préférer à João Félix et André Silva (0-1, 11). Solides, les coéquipiers d'Anthony Lopes, qui vit une première période tranquille, pensent même faire le plus dur lorsque Diogo Jota fait à nouveau parler son coup de boule sur un centre de Cédric Soares (0-2, 36).Sauf que la mi-temps va faire beaucoup de bien à la Serbie. Ou plutôt Nemanja Radonji? va leur faire beaucoup de bien. Entré en jeu au retour des vestiaires, le joueur prêté par l'OM au Hertha Berlin s'offre une passe décisive pour Aleksandar Mitrovi? sur son premier ballon (1-2, 46). Avant de continuer de faire vivre un cauchemar à Cancelo et toute la défense portugaise. Dangereux sur chaque ballon touché, Radonji? délivre une seconde offrande pour Kosti? qui remet les équipes à égalité (2-2, 60). Et si la Serbie aurait pu prendre l'avantage sans quelques parades d'Anthony Lopes, c'est bien le Portugal qui repart frustré...