La sélection américaine ne dépose pas les armes

Le football peut-il peser sur les débats de société ? Des joueurs symboliquement agenouillés à ceux qui s'expriment timidement sur les droits humains au Qatar, il est possible d'en douter. Les Américains, qui viennent de se positionner sur le contrôle des armes à feu, nous prouveront-ils le contraire ?

"La sécurité des enfants de notre pays est une responsabilité que nous partageons tous"

La terrible litanie des fusillades semble inéluctable aux États-Unis. Mais cette fois, le ras-le-bol a trouvé une voix inespérée via le monde du sport. Le dégoût et les paroles fortes de Steve Kerr, coach des Golden State Warriors (NBA), ont secoué l'opinion et se sont répandus dans les réseaux sociaux comme une paradoxale traînée de poudre :[le texte de loi sur le contrôle des armes]Certes, l'homme s'était déjà exprimé sur ce sujet. Néanmoins, cette fois, sa sortie a pris une ampleur inhabituelle. Comme si la société américaine y était plus réceptive.Cette sensibilité exacerbée après un énième drame explique aussi peut-être pourquoi l'équipe masculine des États-Unis de soccer a franchi le Rubicon dans un communiqué d'une tonalité sensiblement similaire :En prenant soin au passage d'anticiper tout reproche contre cette sortie de route et du terrain :

Today we are sending this letter to every member of Congress pleading with them to act and help end gun violence. #BetheChange #DontLookAway pic.twitter.com/KWb5Eb1Z0K

Droit à l'avortement et bataille culturelle

— USMNT (@USMNT) June 5, 2022Difficile pourtant d'imaginer qu'entrer de plain-pied dans ce débat et répercuter l'exigence d'un contrôle des armes à feu puissent se limiter à du simple bon sens.