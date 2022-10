La saison en or de Benzema

S'il remporte le Ballon d'or, Karim Benzema clôturera une saison 2021-2022 maîtrisée de bout en bout. L'aboutissement d'une vie pour un homme de 34 ans, à qui l'on aura rarement pardonné les manquements. La roue a aujourd'hui tourné.

L'Espagne à ses pieds

En Espagne ou en Europe, la campagne 2021-2022 n'aura eu d'yeux que pour le Real Madrid, et à plus petite échelle, pour son homme clé, Karim Benzema. Meilleur joueur, le Français aura rarement eu un impact aussi conséquent dans les résultats d'une équipe pourtant habituée à gagner, et forte d'individualités présentes sur chaque lignes. "Monsieur", comme on le surnomme de l'autre côté des Pyrénées, a effectivement plané sur les 46 rencontres qu'il aura disputées. Au point d'écarter toute concurrence vers l'objectif individuel ultime : le Ballon d'or.En atteignant ce niveau de performance, mais également de plénitude, Karim Benzema est parvenu à effacer plusieurs années de complexes et de critiques. Une tâche rencontrée dès son arrivée au Real Madrid à l'été 2009, au détour d'une réputation de joueur nonchalant et peu inspiré dans la surface. En manque de confiance, le Français a donc opté pour ce qu'il savait faire de mieux : patienter. Des lacunes, qu'une seule saison a suffi à mettre aux oubliettes, soit 46 apparitions, d'août 2021 à mai 2022, ponctuées de 44 buts. Buteur à plus d'un match sur deux, le goleador ne s'est retrouvé en panne d'inspiration qu'à dix-sept reprises. Idéal pour ajouter cette facette de finisseur clinique, à une palette technique copieusement remplie.Car au sortir de dix ans d'association avec Cristiano Ronaldo, le Lyonnais trimballait son étiquette de " lieutenant ", viable à certains moments, mais loin d'avoir été une vérité générale, eu égard à sa régularité de performance dans un quasi-rôle de meneur de jeu. Le numéro 9 dans le dos, Benzema payait alors cette déformation professionnelle. L'un n'allant jamais sans l'autre, les deux coéquipiers ont cependant appris à faire gagner leur équipe ensemble, à mesure que le statut accordé à Benzema se justifiait par la primauté donnée à son compère offensif. Ce retour aux sources durant la saison 2021-2022 a finalement permis à l'intéressé de rappeler son appétence pour les filets. En particulier dans les grands rendez-vous. Pichichi en Liga pour la première fois de sa carrière (27 buts), il a ainsi marqué à trois reprises face à une équipe du top 5 : Atlético,…