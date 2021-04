La Roma survit contre l'Ajax et file en demi-finales d'Europa League

Menée et passée pas loin de la correctionnelle en début de seconde période, la Louve a finalement accroché un match nul qui lui permet de se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Dommage pour l'Ajax Amsterdam, qui s'est bien battu et a fait peur à cette Roma décidément difficile à cerner.

Roma 1-1 Ajax Amsterdam

74% de possession inutile, pour Amsterdam !

Il y a, parfois, des perdants qui s'avèrent potentiellement plus beaux que les gagnants. Le quart de finale retour d'Europa League entre la Roma et l'Ajax Amsterdam, s'il n'a pas été formidable durant 90 minutes entières, a au moins donné l'occasion de ressortir ce poncif pas utilisé si souvent que ça. Battu de peu à l'aller par des Italiens pas vraiment dominateurs et essentiellement dangereux en contre, les Hollandais se sont encore fait avoir ce jeudi soir en se faisant éliminer de la C3 après avoir pourtant offert beaucoup de sueur. Ils y ont même cru à l'heure de jeu, avec un deuxième but refusé par la vidéo. Mais en face, la formation de Fonseca n'a pas démérité et a accroché un nul lui permettant de s'inviter dans le dernier carré de la compétition. Heureux pour eux, cruel pour les Néerlandais.Pour qui, le début de rencontre ? Malgré la possession de balle de la première période largement en faveur des visiteurs, la question se pose : accrochée aux basques de l'Ajax 74% du temps, la sphère fait en effet trembler les filets de Stekelenburg dès la dixième minute. Car après une première tentative de Pellegrini, Džeko sert Veretout qui trompe le gardien hollandais. Ouverture du score cependant refusée, pour un hors-jeu du Français. Les Néerlandais répliquent rapidement, Klaasen étant finalement contré. Et puis... c'est tout, les Italiens ayant décidé de gérer leur but d'avance obtenu à l'aller et leurs adversaires ne parvenant pas à mettre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com