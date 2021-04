La Roma freine l'Atalanta

Globalement dominée et sevrée d'occasions, la Roma n'a réussi à accrocher l'Atalanta que quand les Bergamasques se sont retrouvés à dix, suite à l'expulsion de Gosens (1-1). Un nul décevant pour les Bergamasques, qui stationnent à la 3e place de la Serie A.

AS Roma 1-1 Atalanta

Bergame conquérante

Cristante rédempteur

Paulo Fonseca s'en contentera. Tant pis pour l'ennui. Tant pis pour le contenu. Comme souvent cette saison, sa Roma a plié, galéré, face à une formation de l'Atalanta deux crans au dessus en tous points de vue. Mais la Louve n'a jamais complétement craqué. Elle a même profité de l'expulsion de Gosens, pour égaliser au bout d'une partie que la maitrise technique de laa longtemps rendu enthousiasmante à regarder.Ce jeudi, il n'est pas exagéré de parler d'opposition de style. À ce petit jeu, là, c'est évidemment l'Atalanta, autrement plus colorée et joueuse, qui se veut la mieux fringuée. Dominée, la Roma ne peut que fermer les boutons de sa redingote, en serrant les lignes derrière. En vain: les gars de Gasperini ne vont pas tarder à lui tailler un joli costard. Notamment grâce à leur trio Ili?i?-Zapata-Malinovskyi, omniprésent devant. Après avoir plusieurs fois chauffé les gants de Pau Lopez, les Bergamasques finissent par ouvrir logiquement le score quand Malinovskyi, servi par Gosens dans la surface, vient marquer en première intention. Dépassée, en manque cruelle de créativité, la Louve manque ensuite à plusieurs reprises d'encaisser un second pion, face à dessupérieurs dans tous les compartiments du jeu.Portée disparue dans le premier acte, la Roma continue de se draper sous sa cape d'invisibilité ensuite. La faute en revient aussi à l'Atalanta, toujours aussi mobile et fluide collectivement.