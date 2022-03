La Roma fauche la Lazio

Après avoir planté trois pions en première mi-temps, la Roma a cadenassé sans transpirer une Lazio sans inspiration ce dimanche à l'Olimpico (3-0). Un succès majeur pour les gars de José Mourinho, qui piquent au rival biancoceleste la 5e place de la Serie A.

AS Roma 3-0 SS Lazio

Un Tammy qui vous veut du bien

La fête est (déjà) finie

Pas sur que cramer un paquet de clopes suffise à calmer Maurizio Sarri ce dimanche soir. Frigorifiée d'entrée par un but de Tammy Abraham, sa Lazio n'a jamais vraiment existé lors de ce derby de Rome. Tout comme le suspense d'un sommet fratricide qu'on aura connu plus haletant, et que lesauront aisément dominé.Un but est parfois affaire de peu de choses. De la chance. Du flair. Un bout de cuisse. Alors que Pellegrini a botté un corner sur la barre de Rui Patricio, le cuir revient comme par magie dans les gambettes de Tammy Abraham, qui peut marquer de près, dès la première minute de jeu. Un scénario idyllique pour la Roma, qui a tout le loisir d'attendre en bloc médian une Lazio très approximative collectivement. Surtout sur les cotés, où Felipe Anderson et Pedro se font respectivement bouffer par Zalewski et Karsdorp. Parfaitement en jambes sur son aile, le batave combine avec Mkhitaryan, avant d'adresser un centre téléguidé sur le pied droit d'Abraham, qui s'offre un doublé au quart d'heure de jeu. Soit le quinzième pion de l'Anglais en Serie A, pour qui l'Italie est déjà en train de devenir son deuxième pays. Swag comme disent les jeunes, sauf que le summum du cool est encore à chercher du coté de Lorenzo Pellegrini. Peu avant la pause, le capitaine romain envoie un coup franc hallucinant aux 30 mètres, dans la lulu de Rui Patricio. Cauchemardesque pour la Lazio, ectoplasmique dans l'entrejeu et affligeante de passivité sur ses bases arrières.Lesretrouvent un chouia plus de lien et d'allant en seconde période. Mais restent parfaitement inoffensifs, alors que la Roma ne joue plus à grand chose, en attendant avec discipline derrière. Encagée, la…