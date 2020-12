So Foot • 23/12/2020 à 23:05

La Roma et Sassuolo font le boulot, l'Atalanta et le Napoli calent

Face à Cagliari à domicile, la Roma a confirmé qu'il faudra compter sur elle cette saison en s'imposant (3-1) notamment grâce à un pion d'Edin Džeko. Derrière elle, Sassuolo termine bien l'année en allant gagner sur la pelouse de la Sampdoria (2-3). Une soirée pas aussi belle pour l'Atalanta, rattrapée sur la pelouse de Bologne (2-2), ainsi que pour le Napoli qui arraché un malheureux point dans le temps additionnel face au Torino (1-1).

Sampdoria 2-3 Sassuolo

Après deux rencontres sans succès face à la Fio et le leader milanais, Sassuolo a renoué avec le succès à Gênes, face à la Sampdoria (2-3) au terme d'un match explosif. Tout commence vite et fort, d'entrée, lorsque Jérémie Boga intercepte une mauvaise relance de Lorenzo Tonelli. Le ballon arrive jusqu'à Francesco Caputo qui glisse celui-ci à Junior Traorè pour l'ouverture du score. Sassuolo est devant, tremble peu, mais va flancher au retour des vestiaires face à une frappe contrée de l'inusable Fabio Quagliarella. Le début de la foire : Sassuolo devient euphorique et va inscrire deux buts en deux minutes grâce à Caputopuis Domenico Berardi. La réduction du score de Keita Baldé sur un corner d'Antonio Candrevane changera rien, d'autant que l'ancien Monégasque sera même expulsé pour un méchant tacle par derrière. Résultat des courses, Sassuolo passera les fêtes de Noël au pied du podium, à la quatrième place. Joli.