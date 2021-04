La Roma entourloupe l'Ajax

Dominée et sauvée à plusieurs reprises par Pau Lopez, la Roma l'a emporté au buzzer, garce à un pion splendide d'Ibañez en toute fin de rencontre. Cruel pour l'Ajax, globalement séduisant et inspiré collectivement, mais trop peu efficace dans le dernier geste.

Ajax 1-2 AS Roma

La Roma petits bras

Le jeu des erreurs

En voilà un drôle de match. Ponctué d'erreurs, de petites bêtises qui coutent cher des deux cotés. Mais aussi d'instant suspendus, inattendus, comme ce but splendide que Roger Ibañez a planté en toute fin de rencontre, pour permettre aux siens de l'emporter. Un dénouement haltant mais heureux, pour une Roma globalement dominée par un Ajax encore une fois séduisant sur ses terres.Ce jeudi soir, Paulo Fonseca a décidé d'avancer à pas de loup. Prudente, sa Roma procède sans précipitation, souvent dans l'attente précautionneuse d'un Ajax plus entreprenant. Pour se se sortir de la prison que constitue la surface romaine, les Hollandais vont chercher leur bonheur ailleurs. D'abord sur les cotés, en cherchant à valoriser les courses de Neres et Antony, puis en profitant des dézonages toujours bien sentis de Tadi?. Lancé par une passe entre les lignes d'Antony, le Serbe est à un rien de briser la glace, mais croise trop sa frappe pour inquiéter Pau Lopez. Finalement, les Lanciers ne vont pas à avoir à s'exciter plus que de raison pour ouvrir le score. À la suite d'une mésentente grotesque entre Diawara et Mancini, Klaassen peut combiner avec Tadi? et tromper Pau Lopez de près. Un pion heureux, mais pas tellement immérité, au regard de la production offensive encore trop réduite des Italiens.Condamnée à réagir, la Roma débute pourtant le second acte sur des bases catastrophiques. Aphone dans le jeu, privé de ballons, le club de la capitale se