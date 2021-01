La Roma coince l'Inter

Désespérément attentiste alors qu'elle était devant à la marque, l'Inter a laissé filer deux points à Rome, en laissant Mancini égaliser en toute fin de rencontre. Un nul qui vient sanctionner le plan de jeu de l'équipe d'Antonio Conte, trop frileuse et cramponnée à ses bases arrières.

AS Roma 2-2 Inter

Des reptiles et des hommes

C'est l'histoire d'une équipe qui ne voulait jouer qu'à moitié. Un coup par ci, un coup par là. Comme si Antonio Conte et ses hommes avaient les pétoches de trop en faire, dans un excès pudique de mesure et de prudence. Ce dimanche, l'Inter, pourtant menée au score, a ensuite collé deux buts dans les flans de la Roma. Puis, elle a arrêté de vouloir se faire plaisir, pour attendre le club de la capitale dans sa surface. Une fausse bonne idée. La Louve a poussé, logiquement égalisé par Mancini et puni les ambitions minimalistes desDécidées à ne pas s'enflammer pour ne pas cramer d'entrée leurs ambitions, les deux formations ont d'abord choisi de s'observer mutuellement. Reptilienne en début de match, la Roma reste immobile dans sa moitié de terrain, comme un iguane qui lézarde patiemment au soleil. En face, l'Inter a choisi de miser sur son crocodile du Nil, Romelu Lukaku, à deux doigts de croquer son premier but sur un coup de tête sorti du bout des gants par Pau López. La Roma ne s'en formalise pas et se met à louvoyer en contre, comme un serpent à travers champs. Sa morsure n'en sera que plus mortelle. Peu après le quart d'heure de jeu, Pellegrini, à la conclusion d'un mouvement initié par Veretout et relayé par Mkhitaryan, vient ouvrir la marque d'un tir dévié par Bastoni. Désarmant pour l'Inter, impuissante comme une tortue de mer échouée sur la page et plus capable ensuite de mettre les