La Roma bat Feyenoord et s'adjuge la C4 !

La finale tant attendue entre la Roma et Feyenoord a trouvé son vainqueur. Dominés mais efficaces, les Giallorossi ont effectivement raflé la mise à Tirana (1-0) et amené à leurs tifosi un sacre européen attendu depuis 1961.

Roma 1-0 Feyenoord

L'éclaircie Zaniolo

Un but, un titre

À l'Arena Kombëtare de Tirana, ce mercredi soir, la Roma s'est adjugée la première édition de la Ligue Europa Conference. Un succès face au Feyenoord (1-0) et un record pour José Mourinho, le Portugais devenant le seul entraîneur de l'histoire a remporter les trois coupes d'Europe. Un véritable aboutissement pour le "Mou" et ses ouailles, qui ont su remettre la Louve à sa place : au sommet de la hiérarchie continentale.Au profit des Romains, le premier quart d'heure a effectivement vu lesprendre le dessus, portés par l'alchimie de Lorenzo Pellegrini et Tammy Abraham aux avant-postes. Une dynamique intéressante, douchée dans la foulée par la sortie sur blessure d'Henrikh Mkhitaryan, absent de longue date en raison de douleurs à la cuisse et visiblement pas encore remis (17). Un changement perturbant pour les protégés de Mourinho, ne frappant aucune fois au but en trente minutes. De l'autre côté, Cyriel Dessers n'a pas hésité à déclencher la première banderille, d'un enroulé contré par Chris Smalling et retombé dans la niche de Rui Patrício (27). Et c'est finalement dans ce faux rythme, que Nicolò Zaniolo est parvenu à faire la différence. À la réception d'un long ballon de Gianluca Mancini, mal apprécié par Gernot Trauner, lobé, l'attaquant italien a su amortir de la poitrine dans la surface et ajuster une subtile déviation de l'extérieur du pied droit. À contre pied de Justin Bijlow. Ouverture du score pas vraiment logique, au vu du contenu proposé par les deux formations, et à laquelle Orkun Kökçü a tenté de répondre d'un missile lointain, droit sur Patrício (41).Chauffé, le gardien lusitanien n'a pas fini de sauver les siens. D'abord…