La révolution selon Darwin

Dominé par l'Ajax durant la majeure partie de ce huitième de finale retour (2-2 à l'aller), Benfica a accédé aux quarts de finale grâce à un but de son goleador Darwin Núñez. À croire que rien ne peut résister au "nouveau Cavani", actuel meilleur buteur du championnat portugais.

Haaland et Lukaku dans le rétroviseur

On a beau dire, on a beau faire, les statistiques sont une chose très fragile. L'Ajax a beau avoir frappé 16 fois au but ce mardi soir (contre 4 pour Benfica) et monopolisé le ballon 66% du temps, l'équipe d'Erik ten Hag n'a pas su quoi faire de ces chiffres au moment de passer à la caisse après son élimination. Il était ainsi l'heure de constater que le football est parfois aussi simple qu'un grand coup de tête de Darwin Núñez. Dominés de la tête et des épaules, les Benfiquistes, qui avaient déjà souffert à l'aller, peuvent remercier celui que les médias sud-américains s'amusent à surnommer le "nouveau Cavani". Une mise à jour s'impose : quand la version originale d'Edinson Cavani a quitté la Ligue des champions ce mardi avec Manchester United, celle qui n'a encore que 22 ans disputera les quarts de finale.Nul doute que ce pion salvateur va permettre à Darwin Núñez de voir sa cote grimper encore un peu plus. Le solide avant-centre (1m87, 81 kilos) n'a toutefois pas attendu de faire de la Johan Cruyff Arena sa chose pour se distinguer en Ligue des champions. Le goleador benfiquiste, accessoirement déjà leader du classement des buteurs de Liga Nos (22 matchs, 20 buts), en est ainsi désormais à quatre pions dans cette Ligue des champions 2021/2022, ce qui lui permet par exemple d'apercevoir dans son rétroviseur des bolides comme Erling Haaland (3) ou Romelu Lukaku (2). Poussés par un public néerlandais des grands soirs, les Ajacides sont restés muets à chaque prise de balle de l'attaquant du SLB, qui avait scoré plus tôt dans la saison face au Barça (doublé) et au Bayern. Núñez n'a perdu aucun ballon durant la rencontre. Bien seul en pointe dès le coup d'envoi, le buteur savait qu'un rôle ingrat l'attendait : il avait pour consigne de garder le cuir dans les pieds pour faire monter un bloc portugais positionné bien trop bas. Jamais Daley Blind et ses coéquipiers n'ont réussi à empêcher Núñez d'aller au bout de sa mission. Seul face à deux adversaires dans le coin de corner, dos au but dans l'axe du terrain, ou encore dans les trente derniers mètres benfiquistes pour aider ses partenaires Lire la suite de l'article sur SoFoot.com