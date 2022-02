La révélation Yeremy Pino, auteur d'un quadruplé avec Villarreal

Auteur d'un quadruplé face à l'Espanyol ce dimanche (5-1), Yeremy Pino est sans conteste l'homme de la journée en Liga. À 19 ans, le néo-international espagnol a montré qu'au-delà d'une promesse, il était déjà une réalité, explosant au passage une ribambelle de records. Une façon pour lui de montrer à Unai Emery qu'en l'absence de Gérard Moreno, un autre grand buteur se trouve dans les rangs de Villarreal.

Records, palette et MbapPino

Du haut de ses 40 ans, Diego López s'est fait malmener pendant 74 minutes par un gamin de 19 ans, qui pourrait être son fils. 19 ans et 129 jours, pour être précis. Yeremy Pino n'a pas fait dans la dentelle face à l'Espanyol ce dimanche et a inscrit un quadruplé pour permettre à Villarreal de s'offrir une belle victoire 5-1 - avec un cinquième but de Boulaye Dia. L'occasion de découvrir qu'un quadruplé se dit unde l'autre côté des Pyrénées. L'occasion aussi pour l'ailier gauche de marquer l'histoire du Sous-marin jaune et d'être salué par tout l'Estadio de la Cerámica à sa sortie., s'est ému le jeune groguet, ballon sous le bras, au micro de Movistar.Un ballon de plus, marqueur d'un record de plus. Le natif des Canaries est le premier joueur de l'histoire de Villarreal à marquer un quadruplé en Liga - Karl Toko-Ekambi ayant réussi l'exploit en Coupe -, et le deuxième joueur de moins de 20 ans à réussir cette prouesse dans le championnat espagnol au XXIsiècle. Yeremy Pino est aussi le deuxième plus jeune joueur à réaliser un triplé en première période d'un match dans le Top 5 européen depuis la saison 2006-07, derrière… Ousmane Dembélé, face à Nantes, en mars 2016. Et pas n'importe comment, puisqu'en 31 minutes, le droitier a marqué de la tête, du pied droit puis du pied gauche. Placé à droite du traditionnel 4-4-2 d'Unai Emery, le récent international espagnol (2 sélections) a montré qu'au-delà d'être un ailier habile et incisif, il avait aussi un sens du but imparable et qu'il était capable d'aller au duel aérien avec des types qui font une tête de plus que lui. Comme lorsque le gamin mesurant 1,72 mètres saute plus haut que Cabrera (1,88 mètres) pour inscrire son premier but.Ses deux buts suivants