La revanche de Pedro

Transféré pendant l'été de l'AS Roma à la Lazio, après avoir été complètement ghosté par José Mourinho, Pedro a marqué lors du derby romain. Un but qui confirme son très bon début de saison, et qu'il a évidemment célébré au nez et à la barbe du coach lusitanien.

La prise de bec à Chelsea

Appelez ça comme vous voulez, mais d'aucuns diront qu'il s'agit du bien-nommé "karma". Cet été, José Mourinho a débarqué à Rome, rive. Dès son arrivée, le coach lusitanien a glissé à sa direction une petite liste de joueurs qu'il ne souhaitait pas conserver pour la saison à venir. Pedro Rodriguez faisait partie de cette. Le Special One a confirmé sa volonté en snobant complètement l'Espagnol durant toute la préparation estivale. Sentant qu'il allait vivre une saison au placard, Pedro a donc décidé de se tirer, et s'est engagé avec... la Lazio. Forcément, le premier derby de la saison était très attendu, notamment pour ces retrouvailles. Et le boomerang est revenu en plein dans la poire du Mou. A la 19minute de jeu, bien servi par Ciro Immobile, Pedro a doublé la mise pour la Lazio, d'un joli plat du pied placé. Et il s'est évidement fait un malin plaisir de passer à côté de Mourinho lors de sa célébration.Ce qui est d'autant plus amusant, c'est qu'il y a quatre mois à peine, Pedro marquait déjà un but lors du derby romain. Sous la même Curva Sud, du même pied droit, pratiquement de la même distance. Mais avec un autre maillot. Ce 15 mai 2021, il avait permis d'assoir la victoire romanista sur la Lazio (2-0). Ce dimanche automnal, il est donc devenu le troisième joueur de l'histoire à marquer un but dans le derby romain avec les deux maillots. Les deux autres se nomment Arne Selmosson, à la fin des années 50, et Aleksandar Kolarov. Inutile de préciser que Pedro est celui qui a inscrit les deux buts les plus rapprochés, Kolarov plantant par exemple son but avec la Roma neuf ans après celui inscrit avec la Lazio (2009 et 2018).Pour Pedro, la joie est triple. Elle lui permet donc d'inscrire son nom dans l'histoire du derby, pour la raison tout juste citée, elle contribue à la victoire laziale lors de ce derby (3-2), et elle lui offre sur un plateau une sacrée revanche sur José Mourinho. De fait, la rivalité entre les deux bonhommes ne date pas de cet été. Elle existait déjà du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com