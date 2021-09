"La remontada de la France" ? Montebourg en situation de hors jeu

La présidentielle se profile. Arnaud Montebourg a décidé de se lancer parmi la pléthore des candidats d'une gauche plus que jamais éparpillée façon puzzle. Son slogan ? "La remontada de la France", décliné dans toutes les thématiques de son glorieux programme. La démonstration une fois encore qu'en matière de récupération, la politique, du moins en France, ne sait toujours pas y faire, faute sûrement d'en maîtriser vraiment les codes et l'histoire, même immédiate.

Remonter ensemble la France nous le pouvons !C'est pour cette tâche difficile, mais magnifique, audacieuse, mais nécessaire, que j'ai décidé de présenter ce jour aux Françaises et aux Français ma candidature à la Présidence de la République.#LaRemontada pic.twitter.com/3P2LYYJHsx -- ? Arnaud Montebourg (@montebourg) September 4, 2021

C'est donc officiel. L'ancien ministre de l'Économie, du Redressement productif et du Numérique sous François Hollande sera candidat à la présidentielle 2022., tweete-t-il avec la modestie qui sied en pareille circonstance. Pour conclure, un mot-dièse rappelant plutôt de mauvais souvenir : #laremontada. Car le socialiste promet ni plus ni moins unede la France face aux grandes puissances de ce monde, qu'elles soient géopolitiques ou financières.Peu de surprise sur le fond dans cet énième épisode d'une gauche du PS en voie d'émancipation (de Marceau Pivert au sein de la SFIO sous le Front populaire à Jean Poperen dans les années 1980), désirant incarner une alternative entre la sociale-démocratie molle et la gauche dure ex-communiste, aujourd'hui étiquetée France insoumise. Toutefois, l'usage de ce terme propose une singularité qui se veut de son temps ou moderne. On imagine déjà ledans son équipe rapprochée qui a abouti à cette brillante association d'idées. Doncse décline en thématiques, dont unerépublicaine. Courage Lire la suite de l'article sur SoFoot.com