La Real tient tête à l'Atlético

Mené de deux buts sur sa pelouse du Wanda Metropolitano dès la reprise des débats, l'Atlético de Madrid est parvenu à réagir pour prendre un point contre la Real Sociedad (2-2). Merci qui ? Merci Luis Suárez !

Atlético de Madrid 2-2 Real Sociedad

Les rois Alexander

Les nerfs à vif, Imanol Alguacil et Diego Simeone haranguent leurs troupes pour boucler les dernières minutes d'une partie intense à tous les niveaux. En émotions d'abord, car la physionomie du match a laissé croire la Real supérieure à l'Atlético de Madrid dans un premier temps, puis en buts ensuite, puisque quatre pions ont été inscrit au cours d'une partie où l'éternel Luis Suárez a obtenu sa part du gâteau en repartant avec la moitié du butin. Au coup de sifflet final, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad se séparent sur un match nul aussi équitable que spectaculaire. Les fans du championnat espagnol leur disentDans l'ombre du Classique dans cette soirée dominicale, la Liga cherche à faire oublier l'absence de Leo Messi de son championnat avec une affiche plutôt sexy entre le champion d'Espagne en titre et le leader de Liga avant le démarrage de cette dixième journée. Résultats des courses ? La Real Sociedad va bien, merci pour elle. Grâce à un mouvement à trois entre Mikel Merino, Alexander Isak et Alexander Sørloth, le géant norvégien est à la conclusion d'une magnifique réalisation collective. Voilà la Real devant, mais cela n'empêche pas lesde poursuivre leur domination. Au forceps, Isak arme une frappe déviée de justesse au-dessus (24e), puis David se sert de Sørloth en point d'appui pour obliger Jan Oblak à la parade (25). En guise de réponse, Luis Suárez Lire la suite de l'article sur SoFoot.com