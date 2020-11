Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La Real Sociedad s'impose, Valence tenu en échec Reuters • 22/11/2020 à 23:19 Temps de lecture: 1 min







La Real Sociedad s'impose, Valence tenu en échec par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche se déroulaient quatre matchs de Liga avec notamment la Real Sociedad et Valence sur le pont. Tout d'abord les joueurs de Saint Sebastien se déplaçaient à Cadix et se sont imposés sur le score de 1-0 grâce à un but de Isak à la 66ème minute. Une victoire qui leur permet de reprendre la tête de la Liga au détriment de l'Atletico Madrid. Les Valencians se déplaçaient eux à Alaves où ils ont été tenu en échec 2-2. D'abord menés 2-0 après les buts de Navarro (2') et Perez (16',s.p.), ils ont réussi à revenir dans le match suite aux buts de Vallejo (72') et Sanmartin (77'). Valence prend la huitième place et Alaves la quatorzième. Eibar et Getafe ont fait 0-0 alors que Valladolid s'est imposé 3-1 à Grenade.