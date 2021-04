La Real Sociedad remporte le derby basque et la coupe d'Espagne !

Dans une rencontre stressante à souhait, la Real Sociedad remporte la troisième coupe d'Espagne de son histoire (0-1). En bon capitaine, Mikel Oyarzabal a marqué l'unique but d'une rencontre qui va rester dans l'histoire du football basque.

Athletic Club 0-1 Real Sociedad

Que vaut le fait de gagner la première finale de coupe d'Espagne 100% basque dans l'histoire du football espagnol ? Probablement tout l'or du monde aux yeux des supporters de l'Athletic Club et de la Real Sociedad. Mais voilà, la règle d'une finale est claire : ce soir au stade olympique de Séville, il n'y avait de la place que pour un seul camp. Après 350 jours d'attente et une union régionale pour jouer cette rencontre avec du public, il a fallu se rendre à l'évidence et jouer cette finale rêvée. Au bout du suspense, Saint-Sébastien tient son héros : Mikel Oyarzabal est l'unique buteur d'une rencontre où l'empoche la troisième coupe d'Espagne de son histoire, après 1909 et 1987. Les larmes d'Imanol Alguacil peuvent couler, Asier Illaramendi brandit la coupe sur un pied : cette Real est homérique.Sous l'hymne espagnol dénué de paroles, les deux équipes basques observent une tribune présidentielle bien vide dans le stade de La Cartuja. Pour le cent cinquante-deuxième derby de leur histoire, l'Ahtletic Club et la Real Sociedad voient un premier invité bien connu de leur région s'inviter à la fête : la pluie. À vrai dire, on peut même parler d'un véritable déluge qui ne facilite pas la création d'une occasion franche dans un premier temps durant les dix premières minutes. Sous les trombes d'eau, l'Athletic est finalement le premier à dégainer mais la reprise de Raúl García n'attrape pas le cadre (11). Mobile mais peu tranchante, la Real peine à bousculer le bloc desde Marcelino seulement battu deux fois en dix-sept rencontres Lire la suite de l'article sur SoFoot.com