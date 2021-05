La Premier League revient faire main basse sur le Vieux Continent

Deux ans après deux finales européennes 100% anglaises, ils sont trois clubs anglais à s'être qualifiés pour les dernières joutes cette saison. Manchester City et Chelsea ferrailleront en Ligue des champions, après avoir vu Manchester United s'écharper avec l'intrus Villarreal pour sa petite sœur, la Ligue Europa. Le signe d'une nouvelle prise de pouvoir de la Premier League sur le continent ?

Le plus grand championnat du monde

2019 : Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal. 2021 : Manchester City, Chelsea, Manchester United. Deux ans d'écart, six clubs différents et un constat : sur les six dernières finales européennes, sept des douze strapontins auront été squattés par des clubs issus d'un même pays. L'Angleterre, évidemment. Les deux Final 8, qui auront vu une équipe allemande (le Bayern), une française (le PSG), une espagnole (Séville) et une italienne (l'Inter) accéder en finale n'aura-t-il donc été qu'une sorte de respiration dans la domination grandissante de la Premier League sur les coupes d'Europe ?Car cette saison marque peut-être bien un basculement dans la hiérarchie des championnats européens. Pendant que la France sombrait encore un peu plus, l'Angleterre, elle, récupérait la première place de l'indice UEFA après de longues années de domination de l'Espagne. Et cela avant même de voir trois de ses représentants tamponner leurs billets pour les deux finales européennes de ce mois de mai. Pourtant, depuis 2010, c'est bien la Liga qui règne en maître sur le Vieux Continent : treize sacres dans les deux compétitions européennes, contre cinq pour une Perfide Albion marquée par les passages à vide plus ou moins longs et prononcés de Liverpool, Arsenal ou Manchester United, pendant que Manchester City montait tranquillement en puissance. Sauf que depuis quelques années, les clubs anglais sont clairement de retour. Ils n'étaient d'ailleurs pas moins de six parmi les douze à l'origine du projet de Superligue, symbole de la puissance d'un championnat qui compte un nombre impressionnant de grands clubs au mètre carré.Nommé à la tête de Chelsea cet hiver après l'échec Lampard, Thomas Tuchel est l'un des derniers à avoir plongé dans le grand bain. ", lançait la semaine dernière le technicien Lire la suite de l'article sur SoFoot.com