"La plus grosse tête d'affiche de l'Union saint-gilloise, c'est le club"

Ne pas faire les choses comme tout le monde, Mathieu Fonsny (39 ans) en connaît un rayon. Le premier amour footballistique de ce Liégeois de naissance ne s'appelle pas Standard, mais Sporting d'Anderlecht. Aujourd'hui bruxellois, celui qui coprogramme le line-up du très éclectique Dour Festival depuis dix ans a récemment été conquis par l'Union saint-gilloise. Un ménage à trois incompatible ? Pas forcément.

C'est facile, il n'y a pas de rivalité entre les deux clubs, comme c'est le cas entre Anderlecht et le Standard par exemple. Ça fait des années que je suis abonné au Sporting, et ma meuf m'a emmené à l'Union à la fin de la dernière saison en D2. Depuis, on s'est abonnés, on fait tous les matchs à domicile et quelques déplacements à l'extérieur. Logistiquement, c'est possible grâce au fait que deux clubs bruxellois ne peuvent pas jouer à domicile le même week-end pour des raisons de sécurité.Ah ça...Peut-être par esprit de contradiction. En tout cas, ça a longtemps été un secret, parce qu'il y avait beaucoup de gens que ça ne faisait pas rire. Je suis né à Verviers, j'ai grandi à Spa, et dans le club de Sart où j'ai joué toute mon enfance, tout le monde était pour le Standard. Mais déjà petit, j'allais voir le fils d'un ami de mes parents qui jouait au FC Liège, le club historique de la ville que supportent les vrais Liégeois. Et puis en grandissant, avec mes potes, on s'est mis à supporter Anderlecht, parce que dans les années 1990, il y avait deux écoles : les Rouches ou les Mauves. Il y avait peut-être un fond de rébellion, je ne sais pas. En tout cas, je leur suis resté fidèle. Quand j'étais ado, on partait tous les samedis depuis Liège voir les matchs au Parc Astrid. Il n'y a que lors des quelques années où j'ai habité à Paris que j'ai suspendu mon abonnement.On peut dire ça comme ça, même si c'est un peu plus compliqué quand on rentre dans les détails. C'est peut-être mon côté mauve, mais je suis du genre à avoir une certaine culture de la gagne et