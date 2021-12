La nuit étoilée du LOSC

En décrochant une qualification historique pour les huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi en Allemagne sur la pelouse de Wolfsbourg (3-1), le LOSC s'est offert une soirée de rêve à bien des égards au cœur de la Basse-Saxe. En s'affirmant de la sorte sur la scène européenne ces dernières semaines, le champion de France en titre a repris des couleurs, des vraies, après un début de saison en dents de scie sur le plan national.

Le LOSC a mué

C'est une pluie de petits flocons qui s'abat ce jeudi matin sur Wolfsbourg. Le ciel est gris, les cheminées de l'usine Volkswagen crachotent en continu et dans les rues, le petit monde est en route pour une nouvelle journée de labeur. La veille, le miracle allemand n'a pas eu lieu : le club de Wolfsbourg, le Vfl, a été laminé par Lille (1-3) devant 6000 personnes tout au plus et termine donc quatrième dans une indifférence quasi générale. Il faut dire que la Covid n'aide pas : hier soir dans les rues de la ville-usine de Basse-Saxe, il n'y avait ni larmes allemandes ni chants de victoires français. Il n'y avait rien, en fait. Seulement les sourires de la délégation lilloise, des U19 au groupe pro, qui s'apprêtaient à rentrer dans le Nord avec le sentiment d'avoir accompli quelque chose d'historique. Et c'est déjà pas mal.Qui aurait pu imaginer, le 20 octobre dernier au coup de sifflet final d'un très fermé Lille-Séville (0-0), que le LOSC terminerait de cette manière la première partie de sa campagne européenne ? Pas grand-monde. Avec seulement deux points glanés au bout de trois rencontres, les deux à domicile face à Wolfsbourg et Séville sur un score nul et vierge, les oracles du monde entier prédisaient la médaille en chocolat du groupe G pour les Dogues. Il n'en a finalement rien été., expliquait le sourire aux lèvres Jocelyn Gourvennec après la rencontre.Depuis un mois, il y a eu Séville donc (2-1), Salzbourg (1-0) et l'apothéose qui s'appellera Wolfsbourg (3-1) pour l'éternité.Si Séville a pu être un déclic, Wolfsbourg pourrait être la suite logique pour les joueurs du LOSC. Face aux Allemands,comme le confiait Benjamin André Lire la suite de l'article sur SoFoot.com