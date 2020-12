Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

La Norvège rallie les demi-finales Reuters • 12/12/2020 à 20:15







La Norvège rallie les demi-finales par Léo De Garrigues (iDalgo) Dans le choc du groupe II, la Norvège a pris le meilleur sur la Croatie (36-25) grâce à une deuxième mi-temps de haute volée. Accrochées à la pause (15-14), les coéquipières de Stine Oftedal (6 buts) ont accéléré après la mi-temps pour conserver leur invincibilité et mettre fin à celle des Croates. Les Norvégiennes intègrent ainsi le dernier carré de la compétition. Au sein de ce groupe II, le deuxième ticket pour les demi-finales se jouera entre la Croatie et l'Allemagne, tombeuse de la Hongrie (32-25) dans l'après-midi. Les deux nations s'affronteront mardi.