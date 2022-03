La nage de Jocelyn Gourvennec

Debout face aux doutes depuis la manche aller, Jocelyn Gourvennec a su planter dans la tête de ses joueurs qu'un exploit était possible, mercredi soir, à Pierre-Mauroy. Si Chelsea a finalement fait plier le LOSC à l'expérience, les Nordistes auront, au moins pendant une heure, livré une prestation à la hauteur de l'événement.

Il fallait le voir se débattre depuis plusieurs jours à la manière d'un saumon remontant la rivière à contre-courant. Saumon, Jocelyn Gourvennec l'est depuis son premier jour dans le Nord, lui qui a vu une pétition demandant sa démission circuler bien avant qu'on ne lui tende le moindre stylo pour signer son contrat. Interrogé sur le sujet début février, il lâchait : "" Partant, dans la foulée de son installation dans le baquet de la Formule 1 la plus performante du dernier championnat de France, Gourvennec s'était enfermé à double tour, ne comptant pas ses heures au domaine de Luchin et concentrant 100% de son attention sur sa mission, son équipe, l'essence de son job de coach : le match à venir, l'entraînement, l'odeur du gazon fraîchement coupé… Sixième de Ligue 1 avant de retrouver Chelsea pour le deuxième huitième de finale retour de Ligue des champions de son histoire mercredi soir, son LOSC n'a jusqu'ici brillé que sur de rares séquences cette saison et a notamment souvent manqué d'épices, mais aussi de réalisme dans les deux surfaces, ce qui était sa grande force lors de la saison 2020-2021. L'Europe était une respiration, la bulle où les Lillois retrouvaient une forme d'insouciance et une large partie de leurs vertus. À Stamford Bridge, il y a trois semaines, on avait vu les Dogues miser sur ce cycle européen positif et aventureux, mais aussi oublier un élément clé en C1 : la folie. Mardi, Gourvennec ne disait pas autre chose : "" Face à ces propos, certains observateurs s'interrogeaient : Jocelyn Gourvennec était-il tombé sur la tête Lire la suite de l'article sur SoFoot.com