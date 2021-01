La méthode Pilates, une gymnastique douce et efficace

Depuis une vingtaine d'années la méthode Pilates est devenue célèbre dans le monde entier. crédit photo : GingerKitten/Shutterstock / GingerKitten

Depuis une vingtaine d'années la méthode Pilates est devenue célèbre dans le monde entier. Tout d'abord l'apanage des stars, elle s'est démocratisée et est aujourd'hui pratiquée par tout un chacun. De l'incroyable histoire de son inventeur aux bénéfices du Pilates sur la santé, faites un petit tour d'une gymnastique aussi douce qu'épanouissante.

Un homme exemplaire

Joseph Pilates, né en Allemagne en 1880, est un enfant chétif souffrant de malformations et d'asthme. C'est surtout un esprit combatif, bien décidé à ne pas passer toute sa vie dans un lit. Il s'intéresse au yoga, à la boxe, à la lutte romaine et s'invente des exercices. Ces derniers vont non seulement le guérir, mais ils vont faire de lui un athlète accompli. En 1912, il déménage en Angleterre où il boxe professionnellement et enseigne l'auto-défense aux officiers de Scotland Yard.

Prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, il invente un système d'exercices pour les soldats immobilisés, en fixant des ressorts à leurs lits. Il perfectionne ce système après son installation aux États-Unis, dans les années 1920. Son studio de New York attire d'abord les danseurs professionnels, puis les acteurs et les sportifs. Joseph Pilates meurt en 1967, à New York à l'âge de 83 ans, après avoir dédié sa vie au bien-être et à la santé de ses élèves, et enseigné pendant plus de 40 ans. Dans les années 1980, la méthode Pilates conquiert le monde.

Le Pilates en pratique

Les cours de Pilates se pratiquent de deux façons, en cours particulier sur des machines spéciales ou en cours collectif. Il y a donc des studios dédiés équipés des fameuses machines: Reformeur, Cadillac et Chaise Wunda. Ces appareils ressemblent à des engins de torture, mais ils permettent de travailler en douceur tout en mobilisant les muscles profonds. En cours collectif, on utilise aussi des accessoires comme le gros ballon, les boudins en mousse, l'élastique ou le cerceau.

Un des principes de base des exercices est la respiration. Celle-ci diffère de celle pratiquée en yoga. C'est une respiration thoracique permettant de mieux utiliser les poumons (inspiration par le nez, expiration par la bouche). Tous les exercices partent de ce que les professeurs appellent le «centre énergétique du corps», c'est-à-dire les abdos profonds. Enfin, ce n'est pas la quantité des mouvements qui compte mais bel et bien la qualité. Il faut se concentrer, respirer et exécuter les mouvements avec le plus de fluidité possible, tout en prenant conscience de chaque partie de son corps.

Des résultats probants

Une citation de Joseph Pilates se retrouve sur les murs des studios enseignant la pratique: «Après 10 séances, vous sentez la différence. Après 20 séances, vous voyez la différence. Et après 30 séances vous avez un corps tout neuf!». Les cours de Pilates s'adressent à tout le monde, sportifs de haut niveau ou personnes âgées. Cette méthode aide à lutter contre le stress et contre le mal de dos.

Les exercices peuvent être adaptés en fonction du niveau, des besoins de chacun et des pathologies éventuelles. Silhouette redressée, ceinture abdominale renforcée, assouplissement de tous les membres et meilleure respiration sont, parmi tant d'autres, les bénéfices du Pilates pour la santé.

Vous trouverez des centres dédiés à la méthode où sont donnés des cours particuliers (en duo ou en trio) sur les fameuses machines. La pratique s'étant démocratisée, bon nombre de salles de gym proposent des cours collectifs sur tapis, avec des accessoires. En cette période si perturbée, vous trouverez sur Internet la possibilité de vous initier au Pilates avec des professeurs privés ou sur les sites de studios spécialisés.