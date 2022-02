La métamorphose de Vinícius Júnior

Sourire d'un Real Madrid sur la route d'un nouveau titre de champion d'Espagne, Vinícius Júnior, longtemps regardé de travers pour son inefficacité face au but, fait exploser les compteurs cette saison et est dans la forme de sa vie à l'heure de débarquer à Paris pour affronter le PSG. Plongée dans les coulisses de la métamorphose de l'ailier brésilien.

"Ce jour-là, Vinícius a simplement exprimé le mécontentement d'un jeune joueur qui pensait jouer et n'a finalement pas joué. Il a été pris émotionnellement, mais ça a eu aussi un impact positif." David Bettoni

Incroyable, mais vrai : Vinícius Júnior tire la tronche. C'est un soir d'été, en 2020. Le Real Madrid est à Manchester pour défier le City de Pep Guardiola et tenter d'inverser, six mois après le match aller, un huitième de finale de Ligue des champions mal engagé à la suite de l'allumage de deux bougies par Kevin De Bruyne au Bernabéu (1-2) . L'attaquant brésilien est alors dans le vestiaire visiteur de l'Etihad Stadium et ne regarde personne d'autre que son meilleur pote du moment : son téléphone portable. Zinédine Zidane scrute la scène du coin de l'œil et tranche pour la deuxième fois du soir. Après avoir décidé d'envoyer Eden Hazard sur scène plutôt que Vinícius, le technicien français choisit de ne même pas faire sortir son jeune poulain du vestiaire pour l'échauffement.Dans la foulée de l'élimination du Real, battu une deuxième fois (2-1), le Brésilien décide de filer avec ses proches en tournée dans plusieurs îles : la Sardaigne, Ibiza, Majorque. Sur place, il se repasse le film de sa deuxième saison madrilène, fait tourner dans son crâne les critiques reçues de la part d'observateurs se plaisant à oublier qu'il n'est encore qu'un produit en cours d'affinage, et repense à cette soirée de Manchester comme à celle plus heureuse qui l'a vu devenir le plus jeune buteur de l'histoire du Clásico en mars au bout d'une ouverture de chirurgien signée Toni Kroos . Il songe aussi à sa vie de moine : Vinícius vient alors d'avoir 20 ans, n'a jamais mis un pied en boîte, prend soin de son corps comme d'autres entretiennent méticuleusement leur flûte à bec, ne sort de chez lui que lorsque Sergio Ramos ou Marcelo viennent le chercher pour filer à l'entraînement..., sourit aujourd'hui David Bettoni, l'ancien adjoint de Zidane au Real.