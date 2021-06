La mécanique des Diables

Cités parmi les favoris du tournoi, les Diables rouges entament leur Euro ce samedi face à la Russie (21h). Avec un entraîneur, une équipe type et un style de jeu qui sont clairement dans la continuité du Mondial 2018. La marque d'une nation fidèle à ses principes, dont certains cadres disputent peut-être leur dernière compétition internationale majeure.



On prend les mêmes et on recommence

Roberto Martínez est un homme de principes. À l'heure de revenir (encore) sur la célèbre demi-finale France-Belgique du Mondial 2018, le coach des Diables rouges ne s'était pas démonté en juillet 2020, quitte à encore faire passer la patrie de Jacques Brel pour une nation de rageux pathologiques :L'ex-gourou d'Everton n'a jamais chanté les louanges de l'attentisme et du pragmatisme footballistique et on peut au moins souligner la cohérence de sa pensée.Trois ans après la Coupe du monde russe, sa Belgique est ainsi restée fidèle à son idée de jeu originelle. À savoir, une défense à trois, une recherche de la possession et du déséquilibre offensif et un système toujours dépendant du rendement des milieux latéraux, qui doivent à la fois animer les couloirs et assurer un repli défensif conséquent. C'est sans doute là que réside le talon d'Achille du 3-4-2-1 belge, alors que les côtés seront confiés à Thorgan Hazard et Thomas Meunier, qu'on qualifiera davantage de bons contre-attaquants que de défenseurs aguerris. Si ces deux-là partent un chouia trop à l'abordage, le trio défensif belge peut potentiellement se retrouver en difficulté. Notamment si les Diables rouges ont choisi d'évoluer dans une configuration haute, qui les force à laisser des espaces conséquents dans leur dos. La faute, aussi, à une triplette défensive performante, mais relativement vieillissante, où se côtoient Vertonghen et Alderweireld (66 ans à eux deux) et où Denayer (25 ans) fera presque office de jeune premier.Évidemment, c'est aussi une forme d'apogée que semble atteindre la sélection du pays aux 1001 bières, que les bookmakers classent comme le 3favori de l'Euro, après la France et l'Angleterre. La ligne offensive fait toujours autant frissonner de Lire la suite de l'article sur SoFoot.com