La Main de Dieu : voir Naples, Diego Maradona et grandir

Sorti sur Netflix le 15 décembre, La Main de Dieu de Paolo Sorrentino est un voyage autobiographique et sensible vers le Naples des années 1980. Une cité de rires et de drames, d'ombre et de lumière, que Maradona et le Napoli enveloppent constamment d'une aura bienveillante et réconfortante.

À la poursuite de Maradona

Il faut croire que le cinéma, comme le football, vit une drôle d'époque. Quand Marvel Studios et Warner Bros monopolisent les recettes en salles grâce àet, Paolo Sorrentino – comme Martin Scorsese ou Jane Campion avant lui – doit se contenter d'une sortie sur Netflix pour continuer de dispenser son art. C'est ballot. Car contrairement aux superproductions méta-régressives des studios américains, le réalisateur italien propose avecun film d'apprentissage intime, courageux et jamais bêtement nostalgique.Cette fois-ci, le réalisateur denous emmène à Naples, au milieu des années 1980. Son héros, Fabietto Schisa, vit une adolescence heureuse, typiquement parthénopéenne. Grande famille, grand ciel bleu, grand bordel conversationnel à chaque déjeuner dominical, où les oncles et cousins se coupent mutuellement la chique dans un débit intarissable de vannes. On dirait le Sud, mais le temps n'est pas voué à durer longtemps. Doucement mais sûrement, le bonheur s'abîme. Fabietto ne sait pas trop comment composer avec la montée de libido que lui inspire Patrizia, sa sublime et provocante tante, qui est périodiquement battue par son mari. Son frère, Marchino, aspirant acteur, est rejeté lors d'une audition avec le réalisateur Federico Fellini et perd confiance en ses capacités. Enfin, le mariage de ses parents vacille, quand sa mère découvre que lecontinue d'entretenir une liaison avec une collègue de travail.Fabietto encaisse péniblement. Pour tenir le coup, il s'est ménagé une porte de sortie d'un mètre 65. Elle s'appelle Diego… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com