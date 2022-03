La Macédoine du Nord éjecte l'Italie de la course au Mondial 2022 !

Au terme d'un match qu'elle a dominé de la tête et des épaules sans parvenir à marquer, l'Italie est tombée sur une frappe limpide d'Aleksandar Trajkovski (0-1) ce jeudi soir à Palerme. Neuf mois après avoir été sur le trône de l'Europe, la Nazionale ne disputera pas une deuxième Coupe du monde de suite après le traumatisme de 2017 face à la Suède. Un séisme.

Italie 0-1 Macédoine du Nord

Dominer n'est pas gagner

Le football a cette part d'irrationalité qui en fait un sport unique. L'Italie, championne d'Europe en titre, à domicile, avait sur le papier un boulevard pour se mettre en confiance avant de s'offrir une "finale" face au Portugal ou à la Turquie. Encore fallait-il réussir à forcer ce verrou macédonien. Une formalité qui n'en a jamais été une, à Palerme ce mercredi soir, puisque lan'est jamais parvenue à tromper la vigilance de Stole Dimitrievski. Et puisque l'histoire est taquine, c'est sur la seule demi-occasion franche que la Macédoine du Nord a réussi à créer la sensation de ces éliminatoires. À Skopje, la nuit s'annonce enflammée. À Rome et partout dans la Botte, morose au possible.Dans un Renzo Barbera incandescent, le puzzle qui attendait las'assemble pièce par pièce sous ses yeux : une guerre des nerfs où son seul ennemi est finalement elle-même. Sans Goran Pandev parti à la retraite et Eljif Elmas suspendu, la Macédoine du Nord n'a pas les moyens de rivaliser face aux champions d'Europe. Et se contente de défendre, plutôt bien par ailleurs, en espérant que le sort lui soit favorable. En face, lesmontent progressivement en puissance, portés par un Marco Verratti des grands soirs. Problème : le petit Hibou a beau se démener pour gratter des ballons à 80 mètres de ses buts, ses attaquants ont la tremblote au moment de la pousser au fond.Ciro Immobile, capitaine d'un soir, est mal servi par des centres imprécis ou tout bonnement trop long dans son exécution. Domenico Berardi, lui, manque même l'immanquable en écrasant trop une frappe vers le but vide à la suite d'une erreur de Stole Dimitrievski qui se rachète. Si l'Italie ne concède aucun ballon dans sa surface au…