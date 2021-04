La lucarne enchantée d'Évry

Les réseaux sociaux sont en feu. Depuis quelques semaines, une vidéo fait le buzz. Gay l'ancien, petite veste en cuir, cheville droite bloquée, envoie du premier coup un ballon dans la lucarne de la rue Jules Vallès d'Évry. La suite, des tentatives par milliers et des conseils aiguisés de l'ancien. On a passé une après-midi avec lui.

La célébration elle est magique pic.twitter.com/jJ95bnXfoL -- Malanostress (@MalaSOn91) December 6, 2019

Quand on arrive sur la place Jules Vallès d'Évry, Gay "l'ancien" est posé sur sa chaise Quechua en train de discuter tranquillement. Ici, c'est la star depuis quelque temps. Depuis son passage sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un jour où il est tranquille. "" en voyant une femme passer. Cette célébrité soudaine, Gay la doit à son frère Malason. Il y a quelques jours, il décide de mettre sur Snapshat une vidéo qui va rapidement faire le tour des réseaux sociaux. ", nous rappelle-t-il." Parce que oui, la magie des réseaux sociaux, c'est qu'avec un ballon et une fenêtre de local ouvert du 24 rue Jules Vallès, la légende Gay s'est créée."Mais qu'est-ce qui se passe ?","On essaie de mettre la balle dans le trou !""Tout ce bruit pour ça et depuis tout à l'heure ? Allez, donnez-moi la balle !"."Tu crois que toi, tu vas réussir ?"."Je connais mon football"". Et ce qui est arrivé arriva. La frappe est limpide, pure, et termine en Lire la suite de l'article sur SoFoot.com