La Louvière, une renaissance par l'actionnariat populaire

Club emblématique en Belgique, la RAAL a fini par disparaître à la fin des années 2000. Un projet ambitieux porté par un actionnariat populaire est venu à la rescousse des habitants de La Louvière qui s'ennuyaient sans leur équipe à supporter. La réussite est totale, et figurez-vous qu'un nouveau stade va bientôt sortir de terre.

"Le club était très familial, proche des supporters. On est issu d'une région ouvrière"Christophe Bartolini

Faire revivre la Royale Association athlétique louviéroise pour, et avec ses supporters. Voilà l'objectif que s'est donné Salvatore Curaba, quelques années après la radiation du club par la fédération belge en 2009. Ancien joueur de l'équipe wallonne lorsqu'elle évoluait en D2 au début des années 80 et désormais entrepreneur à succès dans l'informatique, il s'est senti investi d'une mission : venir à la rescousse de ses concitoyens., clame-t-il. Pour lui, pas question d'être seul propriétaire et décisionnaire de l'écurie, il copie le modèle de sa boîte pour permettre à quiconque d'investir et d'avoir son mot à dire au sein du club. Dans cette ville aux ambiances latines, où de nombreux habitants sont des descendants d'immigrés italiens, le football possède une place importante., se rappelle Christophe Bartolini, qui a connu l'époque où la RAAL accrochait Benfica, lors de sa seule participation à la Coupe de l'UEFA en 2003-2004.Forcément, le projet d'actionnariat populaire plaît et les habitants de la ville répondent présent en 2017. Tous ceux qui souhaitent détenir un peu du club le peuvent, en déboursant un minimum de 1 000€. Salvatore et son entreprise gardent chacun un quart des parts pour s'assurer que le capital atteigne 2 millions d'euros, mais le club doit être rendu à ses supporters. Ce sont en tout 254 personnes qui ont participé à la renaissance de la RAAL, et ils pourraient bientôt être plus, puisqu'une augmentation du capital est en approche., indique Christophe, apercevant le stade du Tivoli depuis sa résidence.. La plupart des membres de la RAAL possèdent des billes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com